Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Космическое агентство НАСА выпустило предупреждение о надвигающемся на планету огромном астероиде с номером 163373, передает РИА «Новости».

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.

Известно, что этот астероид был впервые обнаружен в 1995 году. Он имеет диаметр от 440 до 990 м и относится к группе потенциально опасных, так как во время полета пересекают орбиту Земли.

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