Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Инженерам компании Space X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, удалось испытать систему аварийного спасения при старте ракеты Falcon 9. Этот эксперимент стал последним и главным шагом на пути к первому полету астронавтов на пилотируемом корабле Crew Dragon к МКС, который должен состояться через несколько месяцев.

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане. После отделения корабля первая ступень ракеты взорвалась, что имитировало отказ ракеты при пилотируемом запуске.

На борту корабля находились два манекена, установленные на них датчики измеряли параметры перегрузок в момент аварийного снижения. Изначально тест планировалось провести в минувшую субботу, однако он был отложен из-за сильного волнения моря.