Миллиардер Блаватник дал израильтянам $1 млн на полет к Луне

Миллиардер Леонард Блаватник принял решение выделить миллион долларов израильской частной компании SpaceIL на повторную попытку отправить спускаемый аппарат к поверхности Луны. Об этом говорится в сообщении Фонда семьи Блаватник.

В апреле 2019 года израильский аппарат «Берешит», выполненный этой фирмой, потерпел аварию при посадке на Луну. В сообщении фонда говорится, что выделенные деньги пойдут на найм нового руководителя проекта, который сможет продвинуть реализацию миссии «Берешит-2».

«Мы рады приветствовать Лена Блаватника в семье SpaceIL», — отметил глава фирмы Ярив Баш. Вскоре после аварии Питер Диамандис, учредитель и глава Фонда X-Prize, вместе с известной предпринимательницей Ануше Ансари заявили, что дадут израильскому стартапу SpaceIL $1 млн на создание второго аппарата после неудачной попытки посадки на Луну.