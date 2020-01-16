Роскосмос нашел способ защитить Россию от иностранных спутников-шпионов

Специалисты Роскосмоса предлагают использовать наземные радиоэлектронные станции для блокировки передачи сигналов от иностранных спутников-шпионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании «Российские космические системы».

Предложенный способ позволит подавлять сигналы при их передаче со спутников наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые обеспечивают доставку данных на наземные пункты приема.

Условием эффективности подобных мер является отсутствие спутников-шпионов в зоны видимости наземных станций своих стран, так как в противном случае они могут направлять данные напрямую.

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