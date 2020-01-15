За полтора века люди остыли почти на полградуса

Американские ученые подсчитали, что с середины XIX века средняя температура тела человека снизилась с 37 до 36,6 градусов Цельсия. Исследование опубликовал научный журнал eLife

Ученые сравнили результаты нескольких исследований, которые проходили с 1862-го по 1930-й годы, с 1971-го по 1975-й годы и с 2007-го по 2017-й годы.

В первом случае средняя температура оказалась выше, чем во втором, а во втором — выше, чем в третьем. В XIX веке этот показатель составлял в среднем 37 °C, а в XXI — уже 36,6 °C. Ученые пришли к выводу, что каждый год эта температура снижается примерно на 0,003–0,004 градуса.

Причиной такого остывания специалисты считают то, что с XIX века человеку нужно все меньше энергии для повседневной жизни и реже приходится самостоятельно регулировать свою температуру для комфортного существования.