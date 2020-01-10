Психолог рассказала, как пережить постпраздничную апатию

Как быстро восстановиться после новогодних праздников и избежать постпраздничную апатию рассказала радио Sputnik клинический психолог Ирина Хвингия.

По ее словам, за несколько дней до выхода на работу россиянам стоит восстанавливать нормальный сон и ложиться спать раньше. В первый рабочий день психолог советует не перегружать себя, а входить в рабочий ритм постепенно.

Также специалист рекомендует отказаться от фастфуда и газированных напитков, так как они забирают у людей энергию, ведь организм тратит больше сил на их переработку. Она отметила, что восстановление после Нового года должно происходить постепенно и естественно.

«Не надо кидаться поддерживать организм со всех сторон», — уточнила Хвингия.

Психолог заявила, что на настроение также может влиять несбывшиеся ожидания от Нового года и усталость от праздников.

«Если человек в течение года ведет спокойный образ жизни, ему тяжело и непривычно в бесконечные праздники, и от этого формируется ощущение апатии», — объяснила Хвингия.

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