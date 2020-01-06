Убитый в Подмосковье Хайкин работал в компании по производству спутников

В Роскосмосе сообщили, что убитый в Подмосковье Сергей Хайкин работал к корпорации «ВНИИЭМ», сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что Хайкин был начальником отдела в компании по производству спутников «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ»).

Ранее сообщалось, что Хайикн был найден мертвым вместе со своим братром. Сообщалось, что он работал в Роскосмосе. Однако в госкорпорации заявили, что он не являлся сотрудником Роскосмоса.

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