Роскосмос опроверг информацию об убийстве сотрудника

Убитый в Подмосковье Сергей Хайкин не являлся сотрудником Роскосмоса, заявили в пресс-службе государственной корпорации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья был убит Сергей Хайкин, названный средствами массовой информации начальником отдела Роскосмоса.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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— По факту убийства сотрудника Роскосмоса в Подмосковье возбуждено дело