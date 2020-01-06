Роскосмос опроверг информацию об убийстве сотрудника
close
Убитый в Подмосковье Сергей Хайкин не являлся сотрудником Роскосмоса, заявили в пресс-службе государственной корпорации. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья был убит Сергей Хайкин, названный средствами массовой информации начальником отдела Роскосмоса.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— По факту убийства сотрудника Роскосмоса в Подмосковье возбуждено дело