По факту убийства сотрудника Роскосмоса в Подмосковье возбуждено дело

Уголовное дело по факту убийства начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

Тело 36-летнего мужчины и его 31-летнего брата с огнестрельными ранениями были обнаруженв 5 января в квартире в поселке Биокомбинат.

По предваритиелынм данным, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего покончил с собой.

Причины трагедии устанавливаются.