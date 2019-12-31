Роскосмос не против сделать шоу из своих запусков

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не против, если кто-то займется организацией шоу из их запусков, сообщает ТАСС.

В интервью «России 24», Рогозин ответил на вопрос, почему Роскосмос не делает из запусков шоу, как это делает компания Илона Маска SpaceX.

По его словам, подготовка пусковой кампании это напряженное дело.

«Поэтому, честно скажу, не до музыки. Но если кто-то будет рядом с отраслью этим заниматься, мы не против», — сказал Рогозин.

Он отметил, что каждый должен заниматься своим делом. При это глава Роскосмоса признался, что с уважением относится к работе американских компаний. Однако отметил, что российская госкорпорация «ничем не хуже», а в некоторых вещах даже лучше.