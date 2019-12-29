Первый запуск с Байконура в 2020 году переносится с января на февраль

Первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb перенесен на первую половину февраля 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, запуск перенесен с 30 января 2020 года на 9 февраля. При этом он не исключил дальнейшего переноса старта.

Собеседник агентства уточнил, что это связано с более поздней, чем планировалось, доставкой второй партии спутников OneWeb на Байконур.

Отмечается, что первая партия прибыла 16 декабря, вторая партия должна прийти 19 января.

При этом в пресс-службе «Главкосмоса», дочернем предприятии «Роскосмоса» сообщили, что компания не располагает официальной информацией о переносе запуска.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спутники OneWeb планируют запустить с Байконура 30 января