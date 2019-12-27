Суд вернул прокурору дело о хищении 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина

Химкинский городской суд вернул в прокуратуру дело о хищении 330 млн руб. из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Шостака.

По словам юриста, после почти трех месяцев слушания дела, гособвинитель вышел самостоятельно с возвратом дела прокурору, а значит с возвратом дела на доследование.

Шостак утверждает, что защита была против, указав, что допущенные следствием ошибки должны не нивелироваться, а рассматриваться судом. По мнению защиты, соответствующая оценка всему должна даваться именно судом.

Уточняется, что суд оставил под стражей подсудимых — бывшего генерального директора «НПО имени С. А. Лавочкина» Сергея Лемешевского и председателя коллегии адвокатов Игоря Третьякова.

Лемешевский, его подчиненная Екатерина Аверьянова и Третьяков обвиняются в хищении у «Роскосмоса» 330 млн руб. Им всем были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые похищали деньги через фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры», а юридические услуги выполняли штатные сотрудники НПО.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд продлил арест экс-гендиректору НПО Лавочкина

— Суд повторно арестовал главу НПО им. Лавочкина