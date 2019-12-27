Врачи Новгородской области сообщили мужчине о «беременности»

Врачи из медицинского учреждения Новгородской области рассказали пришедшему после перелома мужчине о его «беременности», сообщает РЕН ТВ.

Россиянин обратился в больницу Боровичей около года назад. Тогда у него был диагностирован сложный перелом руки. Медики в выписке мужчины в графе диагноза указали, что у него «беременность».

Необычный диагноз при переломе заметили другие врачи, когда россиянин обратился к ним с просьбой снять поставленные ранее металлические штифты.

Издание уточняет, что в месте установки штифтов написали, что мужчине рекомендуется удалять конструкции после «родоразрешения».

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