Роскосмос подтвердил нештатную ситуацию на спутнике «Метеор-М»

В Госкорпорации Роскосмос прокомментировали сообщения о нештатной ситуации на борту российского спутника «Метеор-М» № 2-2. Ранее радиолюбитель Дмитрий Пашков обратил внимание, что 18 декабря со спутника пропали все сигналы. Анализ орбиты космического аппарата показал, что 18 декабря 2019 года его орбита изменилась, точнее, то перигей упал на 2 км. «Сигналов я с аппарата не принимаю», — сказал он «Газете.Ru».

По его словам причиной такого снижения мог быть только некий импульс --возможно разгерметизация аппарата или взрыв на борту «Метеор-М» № 2-2.

В Роскосмосе подтвердили, что 18 декабря на аппарате была зафиксирована нештатная ситуация связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит). В результате воздействия КА изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей.

«В соответствии с заложенной логикой функционирования КА прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, не задействованные на обеспечение поддержание его функционирования (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура), — сообщили «Газете.Ru» в Госкорпорации. — После вхождения в зону российский наземных средств управления с КА была установлена связь и были начаты работы по восстановлению его работоспособности - гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации».

Спутник «Метеор-М» № 2-2 был запущен на орбиту 05 июля 2019 года в 05:41 UTC с космодрома «Восточный». Летные испытания были завершены 10 декабря 2019 года. Заявленный срок активного существования не менее пяти лет. В настоящий момент с аппаратом ведётся работа по программе главного конструктора. Спутник находится в ориентированном полёте, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получение телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры, сообщили в Роскосмосе.