Пожарная сигнализация сработала в российском модуле МКС

В российском модуле «Заря» на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация, но экипаж посчитал ее ложной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского космонавта Александра Скворцова.

По словам Скворцова, сработал датчик дыма в функционально-грузовом блоке (ФГБ).

Он уточнил, что рядом с датчиком работал космонавт Олег Скрипочка. По мнению Скворцова, к срабатыванию датчика могла привести поднявшаяся пыль.

Отмечается, что анализатор пробы воздуха на содержание продуктов горения дал нулевые показания.

ФГБ «Заря» — первый модуль МКС, изготовлен Россией за американские деньги. Он входит в состав российского сегмента МКС.

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