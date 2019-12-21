Системы Starliner работают в штатном режиме

Системы американского корабля Starliner работают в штатном режиме, заявили специалисты НАСА и компании Boeing. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Группа специалистов проанализировала часть данных, полученных после запуска корабля в космос.

По результатам анализа, солнечные батареи Starliner работают лучше, чем прогнозировалось. Модуль экипажа не поврежден, в работе систем жизнеобеспечения, контроля окружающей среды и термальной системы неполадок не выявлено.

Ранее стало известно, что запланированная стыковка Starliner, запущенного в беспилотном режиме, с Международной космической станцией (МКС) была отменена из-за отработки кораблем чрезмерного количества топлива.

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