У москвича в горле начали расти волосы

В Москве у 46-летнего жителя столицы выросли волосы в гортани и трахее, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

Мужчина обратился к врачам, пожаловавшись на дискомфорт в горле и кашель. Врачи выяснили, что 9 лет назад мужчина перенес экстренную операцию, в ходе которое в его трахее было проделано отверстие для обеспечения дыхания. После чего отверстие закрыли ласкутом кожи. Некоторое время спустя на нем начали расти волосы.

Часть волос находилась в трахее, а часть распространялись по гортани.

Мужчине пришлось сделать электроэпиляцию гортани, после чего его выписали в тот же день.