Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили раскрыли загадку моаи — каменных истуканов, стоящих на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Об этом сообщает Phys.org.

Ученые пришли к выводу, что статуи должны были сохранять плодородие земель.

Как стало известно, изучены были два истукана в каменоломнях вулкана Рано-Рараку, который находится в центре острова.

Исследователи выяснили, что вулкан был источником материала для 95% каменных статуй. Сами территории в этой части местности были самыми плодородными на этом острове.Там собирали урожаи бананов, колоказии и батата.

Отмечается, что истуканы должны были защищать природу и способствовать сельскому хозяйству.