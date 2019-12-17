Ученые рассказали о напитках, вызывающих наибольшее похмелье

Профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал напитки, которые быстрее всего вводят человека в состояние опьянения и вызывают у него наибольшее похмелье. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам ученого, на эффект от приема спиртного оказывает влияние наличие в его составе этанола. Обычно доля этого вещества варьируется от 5% до 40%.

Сосабовски рассказал, что стать сильно пьяным можно от употребления виски и других крепких напитков. Однако из-за высокого градуса они всасываются кровеносной системой медленно, поскольку подавляют работу клеток желудка.

Также он подчеркнул, что нельзя запивать легкий алкоголь крепким, так как это становится причиной более быстрого опьянения.

Отмечается, что профессор посоветовал употреблять водку, чтобы иметь «чуть менее» скверное самочувствие на утро после застолья.

При этом он добавил , что игристые вина также является причиной быстрого опьянения. Это происходит из-за газации, увеличивающей всасываемость.