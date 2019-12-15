Эксперты рассказали, как выбирать чай

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подойти к выбору чая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что в первую очередь необходимо внимательно изучить упаковку. На ней должно значиться наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Также важно, чтобы сухие чайные листья были одинакового размера, плотности и скрученности. Необходимо обратить внимание, чтобы в содержимом не присутствовали стебли, чайная крошка и поломанные листья.

Кроме того, по словам экспертов, что после заваривания качественный чай должен иметь высокую прозрачность, насыщенный темный цвет и терпкий вкус. При этом, запах гари, плесени и сырости может говорить об опасности продукта для здоровья.

15 декабря отмечается Международный день чая.

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