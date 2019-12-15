Монтаж стартового стола для ракет начнется на Восточном

Монтаж оборудования стартового комплекса на космодроме «Восточный» стартует в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя гендиректора Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Сергея Костарева.

Стартовый комплекс будет предназначен для запуска ракет «Ангара».

Все технологическое оборудование, необходимое для строительства второй очереди космодрома, будет поставлено в 2021 году, отметил Костарев.

Глава ЦЭНКИ назвал начало монтажа стартового стола «знаковым событием» для «Восточного».

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