Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева прокомментировала опубликованный учеными список продуктов, которые вызывают бессонницу. Соответствующее заявление она сделала в беседе с Ura.Ru.

Она заявила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов, которое связали с проблемами со сном, прежде всего грозит ожирением.

Телеведущая добавила, что такие продукты вызывают множество проблема со здоровьем, на фоне которых бессонница кажется «легкой мелочью».

Малышева также подчеркнула, что рафинированные углеводы следует потреблять маленькими порциями, чтобы они не навредили здоровью человека.

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