Ученые назвали срок жизни человека без вмешательства медицины

Австралийские ученые заявили, что люди живут намного дольше «положенного срока», благодаря научным достижениям, в частности, в медицине. Об этом сообщает XinhuaNet.

По словам ученых, максимальный «естественный» срок жизни человека составляет 38 лет.

Уточняется, что для выявления данного показателя использовалась методика для определения продолжительности жизни, заложенной на генном уровне.

Также отмечается, что полученные результаты озадачили экспертов, так как установленный срок «естественной» продолжительности жизни намного короче среднестатистического, который составляет 72 года.

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