Женщина заразилась опасной инфекцией из-за лизнувшего ногу домашнего щенка

В Израиле женщина попала в больницу с опасной инфекцией после того, как позволила щенку лизать ноги. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале The Journal of Emergency Medicine.

Так, 86-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в ноге, повышенную температуру и рвоту.

Оказалось, что в нее крови были обнаружены бактерии Streptococcus canis – собачьего стрептококка, которые характерны для собак и кошек.

Отмечается, что такой вид заражения может привести к сепсису, воспалению легким и другим осложнениям.

По мнению авторов работы, пациентка могла заразиться от слюны щенка, так как на ее ступнях были трещины, позволяющие быстрее проникнуть бактерии в организм, а также понижен иммунитет из-за лекарств, которые она принимала от диабета.

Женщину удалось вылечить. Она провела три дня в больнице, после чего вернулась домой.

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