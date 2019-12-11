Новый вид клеща из Малайзии назвали в честь Виктора Цоя

Российский биолог Сергей Ермилов назвал новый вид панцирного клеща из Малайзии в честь Виктора Цоя. Об этом сообщает Тюменский государственный университет со ссылкой на научный журнал Systematic & Applied Acarology.

Отмечается, что клещи обитают в подстилке тропических лесов Малайзии. Новый вид был обнаружен словацкими зоологами, после чего клещей передали Ермилову для идентификации.

Оказалось, что среди представленных образцов есть клещ нового вида. Биолог назвал его в честь Виктора Цоя — Trachyoribates viktortsoii , поскольку его музыка имела особое значение для Ермилова.

Ученый признался, что слушает песни рок-музыканта во время работы.

До этого считалось, что род Trachyoribates имеет только два видя клещей, однако теперь известен третий вид.

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