Врачи раскрыли опасность пробников косметики в магазинах

Врачи рассказали, чем опасны косметические пробники в магазинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, на пробниках косметики размножаются опасные для здоровья патогенные микроорганизмы.

Исследования показали, что в косметической продукции находились стафилококки, грибы плесени, дрожи и синегнойная палочка.

Кроме того, в пробниках были обнаружены герпес и гепатит.

Отмечается, что вирусы легко попадают на карандаши, помады и кисточки, так как их постоянно трогают грязными руками и могут уронить на пол.

По данным исследований, 90% открытых косметических товаров оказываются заражены.

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