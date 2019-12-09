Ученые выявили связь между раком и алкоголем

Исследование более чем 60 тысяч японцев показало, что риск появления рака практически напрямую связан с уровнем потребления алкоголя, пишет журнал Cancer.

Специалисты изучили информацию о более чем 63 тысячах пациентов из больниц по всей Японии, которая собиралась с 2005 по 2016 годы. Кроме данных о поле, возрасте, дате и сроках госпитализации исследователи учитывали результаты опроса о том, сколько алкоголя в день выпивали участники исследования.

В рамках работы ученые пользовались стандартной мерой алкоголя — юнитом, то есть 23 граммами этанола. Столько содержится в 180 мл саке или вина, 500 мл пива или 60 мл виски.

Оказалось, что чем больше пациент пил, тем больше была вероятность попасть к онкологу.

Практически нулевая вероятность была у пациентов, которые в течение 10 лет вообще не пили алкоголя. На 5% вероятность появления рака увеличивал один юнит в день в течение 10 лет или два юнита в течение пяти лет.

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