Генпрокурор России заявил о возбуждении более 160 уголовных дел по Восточному

Российский генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что уже возбуждено более 160 уголовных дел по факту хищений на космодроме «Восточный», пишет «Коммерсантъ».

Он рассказал, что Следственный комитет уже расследовал 93 уголовных дела из этого числа. В свою очередь, министерство внутренних дел занималось 68 делами, а ФСБ — двумя.

Чайка отметил, что на данный момент прокуратура утвердила для передачи обвинительные заключения по 109 делам. Всего по ним проходят 145 человек, а сумма ущерба оценивается в более чем 20,9 млрд рублей.

Он добавил, что в настоящее время продолжается расследование еще по 25 уголовным делам в основном из-за хищений на Восточном.

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