Университет в подмосковном Королеве получил имя космонавта Леонова

Технологическому университету в городе Королеве Московской области присвоено имя дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщает «360».

Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. 19 марта 1965 года он 12 минут провел за пределами космического корабля, и смог успешно вернуться, несмотря на возникшие проблемы со скафандром. Он скочался в октябре 2019 года на 86-м году жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл памятную доску, установленную на фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий при университете.

Уточняется, что в настоящее врем в Технологическом университете учатся почти шесть тысяч студентов, которых готовят по 57 направлениям. В 2019 году в рейтинге RAEX топ-50 лучших вузов в области IT- технологий ВУЗ занял 18-е место.

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