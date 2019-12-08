В КНДР сообщили о значимом испытании на космодроме

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Denis Balibouse/Reuters

Представитель Академии наук национальной обороны Корейской Народно-Демократической Республики заявил об «очень значительном испытании» на стартовой площадке ракетодрома Сосэ на северо-западе Северной Корее. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Согласно имеющейся информации, результат проведенного испытания будет оказывать «ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса КНДР».

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