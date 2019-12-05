Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле

Жители испанского населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) предложили шведской экоактивистке Грете Тунберг добраться из Лиссабона в Мадрид на осле. Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, там девушка намерена посетить 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).

Отмечается, что представители сообщества хотят, чтобы она воспользовалась способом передвижения, которые люди применяли «на протяжении веков».

Однако Тунберг, до этого отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, решила поехать в Мадрид на поезде.

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