Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию «За целесообразное жизнеобеспечение» в Стокгольме. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
Стоит отметить, что эту награду вручают только борцам за урегулирование кризисов и возрождение культурных ценностей.
Активистка призналась, что не ожидала приза, однако она очень рада ему.
«Невероятно большая честь получить сегодня вечером награду», — написала Тунберг.
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