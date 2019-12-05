Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию

Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию «За целесообразное жизнеобеспечение» в Стокгольме. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что эту награду вручают только борцам за урегулирование кризисов и возрождение культурных ценностей.

Активистка призналась, что не ожидала приза, однако она очень рада ему.

«Невероятно большая честь получить сегодня вечером награду», — написала Тунберг.

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