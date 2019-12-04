The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы. Об этом заявляет издание The Hill.

Отмечается, что компания Илона Маска SpaceX и корпорация Boeing намеревались начать доставку астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) еще в 2017 году, однако планы сорвались из-за технических трудностей.

В 2020 году NASA рассчитывает на получение кораблей для коммерческих космических полетов. Автор статьи утверждает, что этот шаг лишит Россию преимущества в космосе. Кроме того, Вашингтон не будет теперь платить Москве $85 млн за место в «Союзе».

«Российская экономика, которая сильно зависит от цен на нефть, а также страдает от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вкладывать в отрасль средства, необходимые для компенсации недостающих платежей с американской стороны», — говорится в статье.

Автор утверждает, что президент России Владимир Путин тратит большие средства на свои «имперские авантюры», поэтому вряд ли в достаточной мере будет профинансирована российская космическая программа.

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