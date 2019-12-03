Бауманка засекретила лишение кандидатской степени генерала-ракетчика

В МГТУ имени Баумана заявили о недопуске журналистов на предстоящее заседание своего диссовета Д 212.141.12, на котором будет решаться вопрос о лишении кандидатской степени генерал-майора запаса, бывшего начальника Серпуховского филиала Военной академии ракетных войск Алексея Коннова. Заседание будет проводиться по заявлению сообщества «Диссернет», которое обнаружило в диссертации Коннова масштабные заимствования из других работ.

Диссертация «Государственность как основа формирования духовных ценностей офицерского корпуса российских вооруженных сил: социально-философский анализ» была защищена Конновым в этом же диссовете в январе 2011 года. «Ряд фрагментов совпадают с текстами других работ с точностью до замены «патриотизм» на «государственность», утверждают в «Диссернете».

«На лишение ученой степени допускаются только представители заявителя, и того, кого лишают. Этим отличается регламент защиты диссертации от лишения степени», — заявил «Газете.Ru» председатель диссовета Виталий Ивлев со ссылкой на Департамент аттестации научных кадров Минобрнауки. Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 1093 диссертационные советы работают «в режиме гласности».