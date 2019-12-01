Общество научных работников выступило в защиту «Диссернета»

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) выражазил возмущение по поводу развернувшейся в прессе кампании по дискредитации сетевого сообщества «Диссернет», выводы которого помешали избранию многих кандидатов в члены РАН на прошедшем недавно Общем собрании РАН после публикации доклада Комиссии по борьбе с фальсификациями научных исследований.

Ранее недопущенный к выборам ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета Александр Запесоцкий заявил в СМИ, что участники сообщества «Диссернет» «занимаются скверными делами» и «создают ложный компромат». Кроме того, позднее газета «Солидарность» обратилась в прокуратуру Москвы с жалобой на вице-президента РАН академика Алексея Хохлова из-за якобы нарушения им закона о СМИ.

«Как профессиональные учёные, мы не можем всерьёз воспринимать рассуждения про «агентов влияния» и прочую антизападную конспирологическую риторику, активно используемую для дискредитации «Диссернета», — говорится в завлении ОНР. — Конспирология и ксенофобия несовместимы с научной рациональностью; к ним прибегают лишь те, кому нечего сказать по существу. Столь отвратительные пропагандистские приёмы – сознательный выбор, лежащий на совести их авторов».

Члены ОНР приветствовали тот факт, что выводы «Диссернета», тщательно проверенные комиссией РАН по предотвращению фальсификации научных исследований, были, в основном, приняты во внимание Общим собранием РАН при избрании новых членов Академии.