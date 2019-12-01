Le Monde: Россия одержала победу над алкоголизмом

Французское издание Le Monde выложило аналитическую статью, в которой говорится о том, что Россия сумела одержать верх над алкоголизмом.

В материале приводится статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая опровергает стереотип о так называемом «русском пьянстве».

Так, французы считают, что существенному снижению употребления алкоголя на душу населения в России способствовало введение ограничительных мер. В публикации уточняют, что среди них — запрет на рекламу алкоголя и на его продажу ночью, а также ограничение на приобретение спиртного для несовершеннолетних.

Согласно статистике, к 2016 году потребление спиртного в стране уменьшилось на 43%.

Авторы статьи отмечают, что в 2017 году среднестатистический россиянин старше 15-и лет выпивал около 11,1 литра алкоголя в год, а француз при этом употреблял 11,7 литров алкоголя в год.