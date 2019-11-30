В Крюковском лесопарке Москвы обнаружили ласку из Красной книги

Занесенную в Красную книгу Москвы ласку обнаружили в Крюковском лесопарке. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

По последним данным, на природных территориях Москвы насчитывается около 60 ласок.

Как отметили жители Зеленограда, в последнее время животные все чаще встречаться прохожим. Специалисты Мосприроды также заметили рост числа зверей.

«Это преимущественно связано с улучшением кормовой базы и стабильной экологической составляющей на особо охраняемых природных территориях», — считают специалисты Мосприроды.

Известно, что ласок также находили в природно-исторических парках «Измайлово», «Сокольники», «Кузьминки-Люблино» и многих других.