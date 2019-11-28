Ученые нашли новые для России пять видов пауков
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Ученые обнаружили новые для России пять видов пауков в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».
Открытие было сделано на территории Земли леопарда в Приморье ученым из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН.
Среди новых видов обнаружены четыре вида небольших пауков, живущих в лесной подстилке. Это Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, а также Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus. Пятым новым видом стал крупный паук-воронкопряд Allagelena opulenta, обитающий в траве на лугах.
Отмечается, что данные виды пауков не имеют русских названий, поэтому записаны латынью.
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