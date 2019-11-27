Ученые объяснили, зачем людям снятся кошмары

Ученые объяснили, зачем люди видят кошмары во сне, сообщает сайт kp.ru.

Нейрофизиологи Университета Женевы заявили, что страшные сны позволяют нервной системе «тренировать» сценарий поведения на случай реальной угрозы.

Сообщается, что медики обследовали 18 добровольцев, и выяснили, что чувство страха, вызываемое ночными кошмарами, фиксируется в передней поясной коре и островковой доле головного мозга (эти участки отвечают за сознание и социальное поведение).

В этих же отделах мозга формируется реакция на угрозы и во время бодрствования.

Позже, когда им демонстрировали видеозапись страшных происшествий, добровольцы, которым часто снились кошмары, демонстрировали более низкий уровень страха и паники.