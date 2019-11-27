Туалет на американском сегменте МКС вновь заработал

Астронавтам удалось починить туалет на американском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров экипажа с наземными специалистами.

Известно, что на МКС есть два туалета производства России — в российском модуле «Звезда» и американском Tranquility. Также туалеты находятся на двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но их можно использовать во время автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на станции.

Специалист хьюстонского центра управления полетами сообщил астронавту Луке Пармитано, что туалет в модуле Tranquility вновь работает.

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