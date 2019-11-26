Вейпинг впервые связали с попкорновой болезнью легких

У 17-летнего канадского вейпера обнаружили тяжелое легочное заболевание – облитерирующий бронхиолит, которое также известно как «попкорновая болезнь легких». Раньше эта болезнь встречалась только у рабочих заводов по производству попкорна или молотого кофе, сообщает Gizmodo.

Это заболевание вызывает сухой кашель и одышку. Пациент работал в ресторане фаст-фуда и не был связан с производством попкорна или кофе. В течение пяти месяцев до обращения к врачу он активно курил электронные сигареты, что стало первым медицинским случаем, связывающим эту хроническую болезнь легких с использованием электронных сигарет.

В результате характерный для попкорновой болезни легких сухой кашель перерос в острый бронхиолит, который едва не стал причиной трансплантации легких пациенту.

Спустя 47 дней интенсивного лечения врачам удалось победить болезнь, однако они опасаются, что это одышка может стать для пациента хронической.

Врачи напоминают, что электронные сигареты могут угрожать жизни человека или провоцировать хронические заболевания легких.

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