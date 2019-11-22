Архив Колчака купили за более чем €3 млн
Архив и библиотеку одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны адмирала Александра Колчака продали за более чем €3 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя торгового дома Drouot Матильда Феннебреска.
По его словам, аукцион прошел успешно.
«В большинстве случаев лоты торговались с многократным превышением ожидавшейся цены», — отметил Феннебреск.
Так, к примеру, наградной лист ордена Святого Георгия, полученный Колчаком, обошелся покупателям в €211 тысяч, а его паспорт — в €82 тысячи.
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