СК завел два дела о хищениях на космодроме «Восточный» с ущербом в 240 млн руб

Следственный комитет России (СК) завел два уголовных дела по факту мошенничества при строительстве космодрома «Восточный» в период с ноября 2018 по май 2019 года. Об этом сообщается на сайте СК.

«На основании материалов, предоставленных УМВД России по Амурской области, по факту хищений при строительстве объектов космодрома «Восточный» возбуждены два уголовных дела», — говорится в сообщении.

Подозреваемым в хищении грозит наказание по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствие обнаружило, что с ноября 2018 года по май 2019 года руководство одного из предприятий, которое занималось строительством космодрома, сообщило управлению федерального казначейства по Татарстану о необходимости оплаты согласно договорам аренды спецтехники, которые на самом деле не производились, а также передало подложные финансово-хозяйственные документы.

«На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей», — указано в СК.

В настоящее время продолжается расследование.

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