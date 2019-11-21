Врачи впервые охладили человека до искусственной клинической смерти

Американские врачи впервые ввели пациента в состояние искусственной клинической смерти, быстро охладив его и заменив всю его кровь физраствором, сообщает New Scientist.

К таким крайним мерам врачам приходится прибегать только в очень редких случаях — с тяжелыми огнестрельными или ножевыми ранениями. Вероятность того, что такие пациенты выживут, составляет около 5%.

Суть техники заключается в том, чтобы быстро охладить тело пациента примерно до 10-15 °С. Его кровь заменяют холодным физраствором. В этом состоянии все химические процессы в клетках сильно затормаживаются.

Перед тем, как приступать к испытаниям на людях, хирурги проверили, как эта техника сработает на свиньях. Животных успешно замораживали, в таком состоянии они могли провести до трех часов.

За разрешением на дальнейшие испытания врачи Мэрилендского университета обратились к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Ведомство одобрило тестирование и, кроме того, разрешило врачам не ждать согласия от пациентов. Специалисты планируют сравнить результаты операций над 20 пациентами, половину из которых введут в искусственную клиническую смерть, а другую половину — лечить с применением более традиционных методов.

Специалисты испытали такую технологию на одном пациенте. Выжил ли он, врачи не уточняют, однако обещают опубликовать результаты испытаний до конца 2020 года.

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