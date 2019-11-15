NASA потратило почти $4 млрд для запуска астронавтов на «Союзах»

США потратили почти $4 млрд на полеты астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз» за последние 13 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет главного инспектора NASA Пола Мартина.

Согласно документу, с 2006 года NASA приобрело 70 мест на сумму около $3,9 млрд.

При этом в среднем NASA заплатило $55,4 млн за место в 70 прошедших и будущих миссиях в период с 2006 по 2020 год.

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