РАН обратилась в Генпрокуратуру по поводу дела ФИАН

Руководство РАН обратилось в Генеральную прокуратуру по поводу дела ФИАН, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Обращение от имени руководства в Генпрокуратуру уже сделано», — заявил президент РАН на Общем собрании академии. На общем собрании была одобрена резолюция по этому нашумевшему делу.

Общее собрание глубоко обеспокоено стилем и действиями правоохранительных органов в отношении ФИАНа и его директора Николая Колачевского. Появление вооруженных людей в ведущем институте России нельзя оправдать следственными действиями. «Общее собрание заявляет о недопустимости таких действий», — процитировал резолюцию Академик Иван Щербаков.