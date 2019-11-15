На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Всего в ходе выборов необходимо было выбрать 76 академиков, 171 членов-корреспондентов. Результаты огласил академик РАН Игорь Соколов.

По итогам выборов был избран 71 академик и 158 член-корреспондентов. «Таким образом 5 мест академиков было потеряно. Всего число академиков состяdляет 898, член-корреспондентов – 1144. Общая численность академии составляет 2042 человека», — сообщил президент РАН Александр Сергеев.