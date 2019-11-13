В Госдуме просят выделить деньги на покупку в Париже архива Колчака

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Неизвестный автор. Адмирал Александр Колчак обходит строй солдат. 1919 Неизвестный автор. Адмирал Александр Колчак обходит строй солдат. 1919
Неизвестный автор. Адмирал Александр Колчак обходит строй солдат. 1919
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Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо в Минкультуры России с просьбой выделить средства на приобретение архива во Франции одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны адмирала Александра Колчака, передает RT.

Уточняется, что коллекционное собрание российского военачальника и государственного деятеля будет выставлено на продажу 21 ноября на аукционе в Париже.

«Подобные коллекции должны находиться в отечественных музеях, а не храниться у частных коллекционеров», — подчеркнул Власов.

Депутат также выразил опасения, что в случае непродажи собрания архив может остаться навсегда утраченным для будущих поколений.

В материале отмечается, что собрание насчитывает около 300 лотов: письма, книги, фотографии и другие артефакты, представляющие историческую ценность для России.

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