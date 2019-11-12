Окаменелый скелет гигантского пингвина нашли в Новой Зеландии

Ученые обнаружили целый скелет гигантского пингвина времен олигоцена в гавани Кохия на Северном острове Новой Зеландии, сообщает Science Daily.

Гигантские пингвины отличаются от их потомков длинной передних конечностей и удлиненным клювом, что может свидетельствовать о различии экологических ролей вымерших и современных видов. У найденного окаменелого пингвина задние конечности также длиннее, чем у всех ранее обнаруженных образцов.

По заявлению автора исследования, Симона Джиованарди, найденный скелет помог в реконструкции внешнего вида гигантских пингвинов. Он совмещает в себе черты обнаруженных ранее эоцен-олигоценовых гигантских пингвинов и более крупного гигантского пингвина Кайруку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Таиландские ученые обнаружили останки нового вида динозавров

— Останки мезозойских белок были найдены под Красноярском

— Мексиканские археологи нашли сохранившуюся ловушку на мамонтов