Ученые выяснили, в какой день недели инфаркты наиболее смертельны

Люди, пережившие сердечный приступ в выходной день, имеют меньше шансов дотянуть до больницы, чем те, кто столкнулся с ним в будни, выяснили кардиологи из Копенгагенского университета. Результаты они представили на симпозиуме Американской кардиологической ассоциации.

Исследователи изучали ситуации, в которых пациент пострадал от сердечного приступа в общественном месте и ему пытались помочь с помощью установленного там дефибриллятора. Они отобрали 3000 случаев остановки сердца по всему миру. 27% пациентов в итоге выжили и попали в больницу. При этом в период с 12:00 в субботу до 23:59 в воскресенье вероятность выжить снижалась почти на 20%. Также выживаемость снижалась у пожилых пациентов и у тех, кто перенес приступ дома.

Ученые объясняют такой результат тем, что в выходные дни люди реже находятся в общественных местах или рядом с кем-то, кто может оказать помощь. Это значит, что необходимо повысить доступность «общественных» дефибрилляторов и обучить людей первой помощи при инфаркте, считают они.